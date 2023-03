Lady Gaga, first look a Harley Quinn in costume: nuove foto dal set di Joker: Folie à Deux

A qualche giorno dal video dal set di Joker Folie à Deux, sono appena emerse sul web nuove foto dall'attesissimo nuovo film di Todd Phillips con protagonista Joaquin Phoenix, foto che faranno di certo i fan di Lady Gaga...e di Harley Quinn.

Condivise da Rolling Stone sul profilo ufficiale di Instagram della testata, le foto catturate dal set del sequel di Joker (2019) mostrano Lady Gaga che indossa il costume di Harley Quinn, che ricorda molto da vicino quello tipico dei fumetti: un blazer rosso, una gonna di pelle nera e collant strappati. Insieme alla sua camicia in bianco e nero, il blazer e i collant sfoggiano un motivo a rombi, che è stato un elemento distintivo del design di Harley Quinn sin da quando il personaggio è apparso per la prima volta nello show Batman: The Animated Series nel 1992.

I capelli di Lady Gaga, inoltre, sono biondo chiari con radici più scure, e nella scena ritratta dalle immagini può essere vista circondata dagli ufficiali del dipartimento di polizia di Gotham City fuori da quello che sembrerebbe essere un tribunale, dove qualcuno porta un cartello di cartone con la scritta "JOKER MARRY ME".

Ricordiamo che, qualche settimana fa, in rete erano apparse le immagini di una scena di Joker Folie à Deux, le cui riprese sono attualmente in corso, nella quale il protagonista Arthur Fleck (ancora interpretato dal vincitore dell'Oscar Joaquin Phoenix) veniva inseguito in pieno centro da due altri Joker.

Il nuovo film DC uscirà il 4 ottobre 2024.