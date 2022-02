Lady Gaga favorita agli Oscar 2022? La star ha appena siglato un clamoroso record

Le nomination ai BAFTA Film Awards 2022 hanno appena spinto Lady Gaga in pole position per la corsa agli Oscar 2022, con la star di House of Gucci che ha messo a segno un clamoroso record.

Tra i migliori attori e le migliori attrici della stagione, infatti, Lady Gaga è l'unica protagonista ad essere nominata per tutti i premi, dai Golden Globes ai SAG Awards, dai Critics Choice ai recenti BAFTA: a questo punto, la candidature per gli Oscar 2022 sembrerebbe scontata, e i fan della star sui social stanno già festeggiando. Naturalmente, con tutto questo gradimento arrivato dai votanti delle varie associazioni, si alzano anche le possibilità di una vittoria finale agli Oscar.

Voi che ne pensate? Lady Gaga è la favorita di quest'anno per la statuetta alla migliore attrice protagonista? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che le nomination agli Oscar 2022 saranno annunciate la prossima settimana, più nello specifico martedì 8 febbraio. Quasi un mese esatto dopo, il 7 marzo, si terrà il famoso pranzo dei nominati, il rito celebrativo annuale che anticiperà le votazioni finali, che inizieranno il 17 marzo per poi concludersi il 22 dello stesso mese. Infine, cinque giorni dopo, domenica 27 marzo, dal mitologico Dolby Theatre di Los Angeles sarà live la Notte degli Oscar.

Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla stagione dei premi.