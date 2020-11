Lady Gaga sulle elezioni USA 2020: 'Lottiamo per ciò in cui crediamo'

Mentre prosegue il testa a testa tra il presidente uscente Donald Trump e Joe Biden per le elezioni USA del 3 novembre, facciamo un passo indietro per scoprire cosa ha affermato Lady Gaga durante l'ultimo raduno dei sostenitori del candidato democratico tenutosi ieri a Pittsburg, in Pennsylvania.

"So che fa freddo, tolgo anche io i guanti perché questa è una lotta. Una lotta per quello in cui crediamo. Non parliamo solo di politica, non è tutto solo rosso o blu. Riguarda anche le persone, riguarda anche tutti noi e il cuore. Io conosco bene le persone di qui in Pennsylvania, vivevo qui, Joe vive qui e io lo so, voi avete tanto cuore" ha dichiarato l'attrice, che si è poi esibita con You & I e il brano premio Oscar Shallow, quest'ultimo tratto dalla soundtrack di A Star is Born.

La pop star, che non ha mai nascosto il suo supporto verso Biden e la candidata vicepresidente Kamala Harris, ha poi raccontato: "Ero fidanzata con un uomo di Lancaster, Pennsylvania. Lo so, lo so, non ha funzionato. Lo amavo davvero tanto, ma le cose non andavano bene. Adoro ancora il mio ragazzo della Pennsylvania. Adoro Joe! Lui è il mio nuovo ragazzo della Pennsylvania!"

Vi ricordiamo che prossimamente Lady Gaga arriverà in Italia per le riprese del nuovo film di Ridley Scott, Gucci, nel quale reciterà al fianco di attori quali Adam Driver, Al Pacino, Robert De Niro e Jared Leto.