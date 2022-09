Lady Gaga costretta a interrompere un concerto: nel video di scuse scoppia in lacrime

Costi proibitivi per i biglietti da concerto di una popstar di fama internazionale come Lady Gaga. E l'interruzione di un concerto è sempre cosa da evitare, perché quasi sempre non porta a rimborsi o secondi appuntamenti. Per questo la cantante e attrice si è rivolta ai social per spiegare e scusarsi, ma è scoppiata in lacrime.

Lady Gaga è ormai avviata al grande schermo. Ora per il suo ruolo di Harley Quinn in Joker 2, ma solo pochi mesi fa Adam Driver l’aveva riempita di complimenti per la sua parte in House of Gucci. Non bisogna dimenticare però che Lady Gaga nasce come popstar e i suoi concerti continuano in tutto il mondo a fianco degli impegni nel mondo del cinema.

Solo di recente uno all’Hard Rock Stadium di Miami, che è stata costretta a interrompere forzatamente a causa di un fortissimo temporale che minacciava fulmini e saette sulla folla presente. La cantante in realtà non voleva fermarsi, conscia di quanto i fan avessero atteso quell’evento. Ma di concerto con l’organizzazione ha deciso di fermarsi per ragioni di sicurezza.

Ora la cantante ha condiviso uno sfogo sui propri social, scusandosi coi presenti: "Abbiamo davvero provato a finire lo spettacolo stasera a Miami, ma non ci siamo riusciti, perché anche quando le piogge si sono fermate c'era un fulmine che colpiva fino a terra così vicino a noi. Non so cosa farei se succedesse qualcosa a chiunque tra il pubblico o a qualsiasi membro della mia troupe, della mia band o dei miei ballerini”.

La cantante ha quindi concluso: “Mi dispiace di non aver potuto finire lo spettacolo, era troppo pericoloso, il temporale era imprevedibile e cambiava di momento in momento. Nel mio cuore sapevo che era meglio tenervi al sicuro. Grazie per aver creduto in me”. Ironia della sorte, il concerto è stato interrotto poco prima che la cantante si esibisse, da scaletta, con il suo Rain On Me.