Lady Gaga, condannato a 21 anni di prigione l'uomo che sparò al dogsitter della popstar

James Howard Jackson, l'uomo che ha sparato al dogsitter di Lady Gaga e ha rubato i due bulldog francesi della cantante in una violenta rapina, è stato condannato lunedì a 21 anni di carcere statale. La sentenza del giudice è arrivata ieri mettendo una fine alla vicenda che risaliva al febbraio dello scorso anno. Ecco le motivazioni complete.

"Oggi è stato raggiunto un verdetto nel caso dello Stato contro James Howard Jackson. Il signor Jackson si è dichiarato innocente per un'accusa di tentato omicidio e ha ammesso l'accusa di aver inflitto gravi lesioni personali e di aver commesso un precedente attacco", ha scritto l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles in una dichiarazione a TheWrap, aggiungendo che Harold White, che era stato accusato di essere complice dopo la sparatoria, si è dichiarato innocente per l'accusa di possesso di una pistola (in quanto ex-detenuto) e sarà condannato l'anno prossimo.

"Il verdetto ritiene il signor Jackson responsabile di aver commesso un atto violento a sangue freddo e rende giustizia alla nostra vittima", continua il comunicato. "L'ufficio del Procuratore distrettuale lavora per chiedere conto a chiunque commetta atti violenti nella nostra comunità".

Nella serata di mercoledì 24 febbraio, mentre Lady Gaga si trovava a Roma per le riprese di House of Gucci, Ryan Fischer, il dogsitter, era rimasto ferito da quattro colpi di arma da fuoco esplosi dai condannati ed era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Fortunatamente, si è poi ripreso.

Disperata dal rapimento dei suoi Koji e Gustav, Lady Gaga aveva offerto l'esorbitante cifra di 500.000 dollari per il riscatto, "senza fare domande". Le forze dell'ordine di LA non sapevano all'epoca se l'obiettivo dei due malviventi fosse fin da subito quello di rapire i cani della star. Tuttavia le fonti di TMZ avevano fatto notare che i Bulldog francesi sono una razza molto richiesta e costosa, dunque era possibile che i rapinatori non sapessero che si trattava dei cani di Lady Gaga.