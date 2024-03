Lady Gaga compie 38 anni: quali sono i suoi prossimi film o serie TV?

Tutti abbiamo conosciuto Lady Gaga grazie alla sua musica, ma quel che molti non sanno è che i primi approcci di Miss Germanotta con il mondo dello spettacolo sono avvenuti non grazie al pentagramma, ma alla settima arte! La nostra ha infatti sempre bazzicato il mondo del grande e piccolo schermo, anche anni prima della sua esplosione.

La cantante e attrice che oggi compie 38 anni e che sembrerebbe interessata a un remake americano di C'è Ancora Domani fece da comparsa ne I Soprano nel lontano 2001, per poi prender parte successivamente a show come The Hills e Gossip Girl e film come Machete Kills e Sin City: Una Donna per cui Uccidere.

Il primo ruolo da protagonista è però arrivato nel 2015 con American Horror Story, seguito poi da A Star is Born e House of Gucci. Ma quali sono i prossimi progetti della star di Born This Way? Al momento l'unica ufficialità riguarda Joker: Folie a Deux, il sequel del film di Todd Philips che la vedrà nei panni di Harley Quinn al fianco del protagonista interpretato da Joaquin Phoenix. Siamo sicuri, comunque, che la carriera cinematografica di Lady Gaga non si fermerà qui: noi, ovviamente, non vediamo l'ora di scoprire quali saranno le sue prossime apparizioni sul grande o piccolo schermo.

