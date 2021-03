Lady Gaga compie 35 anni: guardate che regalo ha ricevuto sul set di House of Gucci!

Tanti auguri, Lady Gaga! Stefani Joanne Angelina Germanotta, vero nome della cantante premio Oscar, sta festeggiando il suo compleanno a Roma dove si trova per le riprese di House of Gucci, nuovo attesissimo film diretto da Ridley Scott in cui comparirà al fianco di attori quali Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto.

Nonostante la distanza, il fidanzato ha deciso di sorprenderla inviando alla festeggiata un gigantesco mazzo di fiori. "Quando il tuo ragazzo ti manda tutti i fiori di Roma per il tuo compleanno. Non vedo l'ora di essere a casa con te e i nostri cani, è tutto ciò di cui ho bisogno" ha scritto l'attrice su Instagram, dove ha condiviso uno scatto del regalo.

Ovviamente non sono mancati anche i migliaia di messaggi di auguri dei fan sui social, tanto che l'amatissima pop star è entrata in tendenza su Twitter con l'hashtag #HappyBirthdayLadyGaga.

Nel film Lady Gaga veste i panni di Patrizia Reggiani, moglie di Aldo Gucci (nipote del fondatore della casa di moda Guccio Gucci) accusata e incriminata come mandante dell'omicidio del marito, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della compagnia nel 1995.

Basato sul libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, il film non ha ancora una data di uscita. Intanto, vi lasciamo al video di Jared Leto sul set di House of Gucci.