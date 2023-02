Lady Gaga citata in giudizio per 1,5 milioni dalla donna che partecipò al furto dei cani

Jennifer McBride, la donna condannata per il furto dei due cani di Lady Gaga, ha intentato una causa da 1,5 miliardi di dollari dopo che la celebre cantante e attrice newyorkese ha offerto 500.000 dollari per il riscatto.

Quando nel febbraio 2021 Lady Gaga offrì mezzo milione per il riscatto dei suoi cani rapiti a seguito di una sparatoria – i loro nomi sono Koji e Gustav, – McBride restituì gli animali, ma per poi essere accusata di complicità al furto: di conseguenza, nel dicembre 2022 ha ricevuto una condanna a due anni di libertà vigilata. Ciò non impedisce alla donna di esigere ancora il suo pagamento di 500.000, al punto da intentare una causa e richiedere addirittura una triplicazione dell'importo – che raggiungerebbe quindi la somma stratosferica di un milione e mezzo.

Il furto è avvenuto il 24 febbraio 2021, poco prima delle dieci di sera. Ryan Fischer stava portando a spasso i tre cani di Lady Gaga, quando una Nissan Altima bianca si è fermata al suo fianco, due uomini sono usciti dagli sportelli e l'hanno intimato di consegnargli i cani. Al suo rifiuto, uno degli aggressori ha sparato al petto di Fisher, per poi afferrare due dei tre cani e darsi alla fuga insieme allo scagnozzo. In seguito, James Howard Jackson – il responsabile dello sparo – sarebbe stato condannato a 21 anni di carcere.

Alla luce di una ricostruzione simile, l'ipotesi che il desiderio di McBride venga esaudito si fa sempre più remoto. Nella speranza che la situazione critica si risolva per il meglio, torniamo a parlare di cinema: Lady Gaga è Harley Quinn nella foto ufficiale di Joker: Folie à Deux.