Lady Gaga da brividi all'insediamento di Biden: canta l'inno americano e si commuove

Che il passaggio di testimone da Donald Trump a Joe Biden fosse uno dei più sentiti di sempre dagli americani e, in particolare, dagli artisti statunitensi non è mai stato un mistero: da Hollywood e dintorni i giudizi sull'operato del presidente uscente sono sempre stati tutt'altro che morbidi, in particolare dopo gli ultimi, tristi eventi.

La partecipazione di volti noti dello spettacolo alla cerimonia di insediamento di Joe Biden è stata dunque una delle più intense della storia recente degli Stati Uniti, come testimonia la performance da brividi di Lady Gaga intervenuta durante l'evento per accogliere il nuovo presidente sulle note dell'inno degli Stati Uniti.

Un'esibizione davvero toccante quella di miss Germanotta, presentatasi sul palco in abiti decisamente più sobri di quelli a cui ci ha abituati nel corso delle sue performance, ma assolutamente non priva della verve e della grinta che la contraddistinguono: durante la performance la star di Bad Romance e Born This Way non ha nascosto la sua emozione, alzando fiera il pugno sinistro e accompagnando ogni nota con i movimenti della mano destra, prima di lasciar cadere qualche lacrima di commozione una volta terminato l'inno.

Performance canore a parte, pare proprio che a molti farebbe piacere rivedere l'artista sul grande schermo dopo il successo di A Star is Born: qualche tempo fa, ad esempio, una fan-art ha immaginato Lady Gaga negli X-Men.