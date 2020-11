Lady Gaga, dopo Bradley Cooper arriva Brad Pitt: i dettagli del nuovo film della star!

Collider riporta in esclusiva che Lady Gaga, vincitrice del premio Oscar per il remake di A Star Is Born di Bradley Cooper, è appena entrata a far parte del cast di Bullet Train, il nuovo film con protagonista Brad Pitt.

Il film vanta un ensemble impressionante che include Joey King, Aaron Taylor Johnson, Zazie Beetz, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Masi Oka e il due volte candidato all'Oscar Michael Shannon, annunciato solo nelle scorse ore.

Zak Olkewicz ha scritto la sceneggiatura, basata sul romanzo giapponese di Kotaro Isaka "Maria Beetle". La storia segue un gruppo di assassini con motivazioni contrastanti che si ritrovano tutti a bordo dello stesso treno diretto a Tokyo. Non è chiaro se Lady Gaga interpreterà uno degli assassini, poiché il suo ruolo è tenuto nascosto, ma una fonte lo descrive come una parte secondaria più piccola e non come protagonista.

Ciò che conta per i fan della superstar è che la carriera cinematografica di Lady Gaga continua a spron battuto, e dopo l'Oscar per la miglior canzone originale e la nomination come miglior attrice ottenuta con A Star Is Born, ricordiamo che la rivedremo come protagonista di Gucci di Ridley Scott al fianco di Robert De Niro, Al Pacino e Jared Leto, oltre al due volte candidato Adam Driver. I precedenti crediti cinematografici di Lady Gaga includono anche Sin City: A Dame to Kill For e Machete Kills.