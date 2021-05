Lady Gaga, lato b da urlo su Instagram: i fan perdono la testa sui social

In queste ore Lady Gaga ha mandato i fan in delirio sui social pubblicando due foto a dir poco bollenti nelle quali, in bikini e di fronte al mare, ha messo in mostra un lato b da urlo.

Potete ammirare le due fotografie in calce all'articolo.

L'artista premio Oscar, vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta, qualche settimana ha festeggiato il suo trentacinquesimo compleanno a Roma, dove ha lavorato nell'attesissimo House of Gucci, nuovo film diretto da Ridley Scott. Nel cast anche ci saranno anche Adam Driver, Al Pacino e Jared Leto.

House of Gucci, uno dei tre film in arrivo da Ridley Scott, è basato sul libro di Sara Gay Forden 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed', e segue gli eventi realmente accaduti tra gli anni '80 e '90 che hanno portato all'omicidio di Maurizio Gucci (Adam Driver), ex leader della famosa casa di moda italiana e nipote del fondatore Guccio Gucci. La sua ex moglie Patrizia, interpretata da Lady Gaga, è stata soprannominata la Vedova Nera durante il processo: giudicata colpevole di aver pianificato l'omicidio, è stata condannata a 29 anni di prigione nel 1998, ma è stata rilasciata nell'ottobre 2016.

Il film, una produzione 20th Century Studios, ha una data di uscita prevista per il 24 novembre 2021 e sarà distribuito dalla Disney.