Lady Gaga attacca un post anti-trans per la Giornata della Donna:'Questo è odio'

La star di Joker: Folie à Deux Lady Gaga ha attaccato pubblicamente coloro che hanno inondato di commenti pieni di odio su Instagram un post condiviso dall'attivista ed entertainer transgender Dylan Mulvaney, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La cantante ha reagito con rabbia alle parole anti-trans.

Venerdì scorso, Mulvaney ha condiviso foto e video in compagnia di Lady Gaga sul proprio account social. Dopo giorni di insulti, Gaga ha ripostato l'immagine con un messaggio:"Mi sembra orribile che il post di Dylan sia stato accolto con così tanta ostilità e odio. Quando vedo un giornale parlare di odio come di 'contraccolpo' sento che è importante chiarire che l'odio è odio e questo tipo di odio è violenza. 'Contraccolpo' implicherebbe che le persone che amano o rispettano Dylan e me non hanno gradito qualcosa che abbiamo fatto. Questo non è un contraccolpo. Questo è odio" ha scritto la popstar.



Da anni sostenitrice dei diritti della comunità LGBTQ+, Gaga, protagonista delle prime foto di Joker: Folie à Deux, ha proseguito:"In questo momento mi sento molto protettiva, non solo nei confronti di Dylan ma anche della comunità trans che continua a guidare il cammino con la loro infinita grazia e ispirazione di fronte a costanti denigrazioni, intolleranza e violenze fisiche, verbali e mentali. Le persone di tutte le identità di genere ed etnie meritano pace e dignità. Possiamo unirci tutti ed essere amorevoli, accoglienti, calorosi, comprensivi. Possiamo tutti onorare la complessità e la sfida della vita trans, che non conosciamo ma possiamo cercare di comprendere e averne compassione". Al post ha risposto proprio Mulvaney che ha scritto:"Per me significate il mondo, vi voglio bene".

Purtroppo, i commenti livorosi e pieni di odio sono proseguiti anche sulla pagina di Lady Gaga, in mezzo a tanti messaggi di ringraziamento e di sostegno per le sue parole. A gennaio, Lady Gaga è stata immortalata in studio per quello che dovrebbe essere il suo nuovo album.