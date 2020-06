Lady Gaga attacca Donald Trump:'Da tempo sappiamo che è folle e razzista'

Nei giorni scorsi Lady Gaga è intervenuta con rabbia sui social per commentare la morte di George Floyd, attaccando duramente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La popstar si è definita indignata per quanto accaduto qualche giorno fa a Minneapolis, e ne ha approfittato per puntare il dito contro il leader della Casa Bianca.

Lady Gaga ha dapprima espresso il proprio sdegno per la morte di Floyd e per tutte quelle vite di persone nere prese in seguito ad episodi di razzismo sistemico e dei sistemi corrotti che lo supportano:"Sappiamo da molto tempo che il presidente Trump ha fallito. Si trova a capo dell'ufficio più potente del mondo ma non offre altro che ignoranza e pregiudizio, mentre persone nere continuano a morire".

Il discorso prosegue anche su Trump:"Sappiamo che uno scocco e un razzista da quando è entrato in carica. Sta alimentando un sistema che è già radicato nel razzismo e nell'attività razzista e tutti possiamo vedere cosa sta succedendo".



La popstar ha dichiarato di avere molte cose da dire a riguardo:"Non desidero contribuire a creare ancora più violenza, voglio contribuire a trovare una soluzione. Sono indignata e adirata per la morte di George Floyd. [...] Le voci della black community sono state silenziate troppo a lungo, e quel silenzio si è dimostrato mortale ancora e ancora. E non importa quel che facciamo per protestare, non vengono comunque trattati con compassione dai leader che dovrebbero proteggerli. Ogni giorno in America le persone continuano ad essere razziste e questo è un fatto".

E poi un appello:"Dobbiamo mostrare il nostro amore per la black community. Come donna bianca privilegiata, giuro di fare esattamente ciò. Non abbiamo fatto abbastanza, da comunità privilegiata, per combattere il razzismo e combattere in nome di coloro che sono stati uccisi" ha concluso la star, asserendo di essere triste e arrabbiata per questa situazione.

Lady Gaga e Ariana Grande sono comparse in versione meteorologhe in un nuovo video musicale. A maggio Lady Gaga mandò un messaggio di solidarietà all'Italia, una delle nazioni maggiormente colpite dalla pandemia.