Lady Gaga e Ariana Grande versione meteorologhe: il video è virale

Sul profilo Instagram di Lady Gaga è comparso un video dal titolo Rain On Me, a poche ore dall'uscita del disco Chromatica. Il video è una collaborazione tra lady Germanotta e la voce di Thank U, Next, Ariana Grande. In attesa del sesto disco, la popstar e attrice ha condiviso un filmato nel quale si trasforma in meteorologa insieme alla collega.

Il video, della durata di poco più di un minuto, mostra le due cantanti urlare di volersi rialzare dopo una delusione d'amore, dove la pioggia scende dal cielo come lacrime sul volto. Il filmato gioca proprio con il testo della canzone e con la metafora climatica, invitando i fan a liberarsi di tutte le lacrime, di piangere, per ripartire con una nuova energia positiva.



Ovviamente sono bastate poche ore online per far diventare il video virale, con oltre due milioni e mezzo di visualizzazioni limitate al profilo Instagram di Lady Gaga.

Rain On Me ha fatto impazzire i fan e anche la critica, che ha lodato il ritorno alle origini di Lady Gaga, più agguerrita che mai nel voler tornare a primeggiare sulle scene musicali. Nei giorni scorsi l'attrice aveva scatenato un botta e risposta su Twitter; Lady Gaga chiedeva ai suoi fan cosa fosse Fortnite, ricevendo la risposta dello streamer Ninja.

Negli ultimi anni la popstar è stata molto impegnata anche nella sua carriera d'attrice, recitando nel film A Star Is Born, diretto e co-interpretato da Bradley Cooper.

Grazie alla sua performance Lady Gaga ha ottenuto la candidatura all'Oscar quale miglior attrice protagonista, vincendo la statuetta per la miglior canzone, Shallow.

Su Everyeye trovate la recensione di A Star Is Born.