Lady Diana: a 25 anni dalla scomparsa, su Sky una ricca programmazione per celebrarla

A 25 anni dalla sua improvvisa scomparsa, Diana Spencer continua a incuriosire, affascinare e rappresentare la quintessenza della bella favola finita male: in occasione dell’anniversario della sua morte, il 31 agosto Sky celebra Lady Diana con un’intera giornata di programmazione.

Al centro della line-up spicca il documentario The Princess, che lo scorso giugno ha aperto il Biografilm Festival e che arriva in prima visione assoluta alle 21:15 del 31 agosto su Sky Documentaries: il film si contraddistingue per il suo stile narrativo ipnotico, usato per raccontare la storia di Diana - recentemente al centro dell'acclamato film Spencer con Kristen Stewart - con un approccio unico e coinvolgente: più che un resoconto di vita, è un’immersione viscerale nell’esperienza di Lady D, costretta a vivere nel bagliore costante e spesso invadente dei riflettori.

Si inizia però alle 13:15 con gli episodi di The Royals dedicati a Diana, per la serie tv prodotta da LaPresse, con la prima puntata che racconta Diana come madre di William e Harry, la seconda che si concentra sull’ultimo anno di vita della principessa, la terza, 'Diana, regina di cuori', incentrata sull'attivismo della principessa e infine la quarta che analizza l’impatto della figura di Diana sulla Corona. A seguire, dalle 16:55, il documentario Carlo e Diana – I retroscena, che esplora l’atmosfera di paura ed esitazione che hanno respirato Carlo e Diana prima di sposarsi, attraverso un racconto dettagliato dei 7 giorni che hanno preceduto quel famoso 29 luglio 1981, una data più gioiosa per il paese che per i novelli sposi. Inoltre, spazio anche a L’intervista a Diana, che illumina il retroscena delle scioccanti rivelazioni rilasciate dalla principessa alla BBC nel 1995, che hanno profondamente scosso la famiglia reale, e infine, Lady Diana La Biografia, in due episodi, racconta le ombre dell’apparentemente fiabesca vita della principessa, dalle stressanti regole di corte alla caduta nella bulimia, dal burrascoso matrimonio con Carlo, padre dei suoi figli ma innamorato di un’altra donna, alla depressione e i numerosi tentativi di suicidio, oltre alle relazioni segrete, come quella con James Gilbey e la relazione col milionario Dodi Al Fayed, che quel 31 agosto del 1997, esattamente 25 anni fa, ha incontrato la morte insieme a lei.

