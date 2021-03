Lady Chatterley's Lover, la star di The Crown Emma Corrin in trattative per il film

Una delle protagoniste dell'acclamata quarta stagione di The Crown, Emma Corrin, tornerà a indossare i panni di una donna d'alta società nel film Lady Chatterley's Lover, ispirato all'omonimo romanzo di D.H. Lawrence.

L'attrice vincitrice di un Golden Globe per la sua interpretazione di Lady Diana Spencer nella popolare serie tv Netflix è in trattative per ricoprire il ruolo principale nella pellicola che sarà diretta da Laure de Clermont-Tonnerre (The Act, The Mustang) e scritta da David Magee (Vita di Pi, Il Ritorno di Mary Poppins).

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 1928, e in Francia nel 1929, Lady Chatterley's Lover non arrivò a essere pubblicato in altri paesi fino a diversi anni più tardi a causa della natura dei suoi contenuti, all'epoca ritenuti troppo osceni per via dei riferimenti di carattere sessuale e la relazione extra-maritale della protagonista, come anche della visione abbastanza differente dalla norma dell'epoca del piacere femminile.

"Nel suo capolavoro, divenuto il manifesto della passione autentica e travolgente, Lawrence narra le vicende di Connie Chatterley, moglie di Connors, uomo di nobili origini rimasto paralizzato durante la Prima guerra mondiale. La giovane donna è dunque costretta a condurre una vita triste e monotona nella nebbiosa campagna inglese, fino a quando non incontra Mellors, affascinante guardiacaccia che vive nel capanno della tenuta. Connie, che non si è mai davvero abituata alla vita rigorosa richiesta a una nobildonna, riscopre così l'amore passionale, fisico, e inizia con l'uomo una relazione adultera" recita la sinossi del libro.

Al momento non sono disponibili altre informazioni sul progetto, ma vi terremo aggiornati.