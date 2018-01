Lady Bird, il trailer italiano del premiatissimo film di Greta Gerwing con Saoirse Ronan

Dopo aver trionfato ai Golden Globes come Miglior Film Commedia e Miglior Attrice Protagonista, è oggi grazie allache possiamo mostrarvi il primo trailer italiano del premiatissimo, dramma indipendente diretto dae con protagonista una straordinaria

Il film è stato anche scritto dalla stessa Gerwing, che al suo debutto alla regia -anche in forma autoriale- si rivela una talento introspettivo da tenere d'occhio nei prossimi anni, capace di catturare ogni gamma emotiva dei suoi protagonisti attraverso studiatissime inquadrature e una brillante sceneggiatura.



La storia racconta di Christine McPherson (Ronan), che ama farsi chiamare Lady Bird. Si descrive come una ribelle, ma il suo carattere è selvaggio, supponente e determinato come quello della madre, instancabile lavoratrice che dopo il licenziamento di suo marito si ritrova sulle spalle l'intero sostentamento della famiglia. Nella cornice di Sacramento, California, scopriremo così legami e situazioni della vita di Christine, in un panorama economico-sociale mutevole e all'interno di quel nucleo caldo e sicuro che chiamiamo casa.



Lady Bird vedrà nel cast anche Laurie Metcalf, Tracey Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Lois Smith, Jordan Rodrigues, Jake McDorman, Kathryn Newton e John Karna, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° marzo 2018.