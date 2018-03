Lady Bird: nuove clip dal film candidato all'Oscar diretto da Greta Gerwig

Universal Pictures ha diffuso in streaming quattro nuove clip doppiate in italiano di, esordio alla regia dell’attrice(qui anche sceneggiatrice) che è stato candidato ai prossimi Oscar anche come Miglior film.

Nel film la protagonista è Saoirse Ronan (Grand Budapest Hotel, Brooklyn) nei panni di una giovane ribelle di un liceo di Sacramento, il cui sogno è quello di fuggire via lontano dalla sua famiglia e dalla piccola cittadina in cui vive per approdare al college di New York. La pellicola è stata distribuita nelle sale statunitensi il 10 novembre 2017, in piena Awards Season ed è in quelle italiane a partire dal 1° marzo scorso.

Non è la prima volta che la Gerwig ha a che fare con complessi ritratti femminile, essendo stata co-sceneggiatrice di Frances Ha e Mistress America, entrambi diretti da Noah Baumbach. Oltre al trailer italiano del film, su queste pagine potete visualizzare anche il poster ufficiale. Ancora senza un'uscita per il nostro Paese, nel cast del film troviamo anche Lucas Hedge (Manchester by the Sea) e Laurie Metcalf (The Big Bang Theory). Il film è stato premiato all'ultima edizione dei Golden Globe, come miglior film commedia e alla miglior attrice protagonista (Ronan) ed è sicuramente uno dei candidati da battere ai prossimi Premi Oscar.

Lady Bird ha infatti ottenuto ben cinque nomination, ovvero per Miglior film, regia, attrice protagonista, attrice non protagonista e sceneggiatura originale. Di seguito, oltre ai filmati, la copertina che TIME ha dedicato alla regista.