Lady Bird: il film di Greta Gerwig ha il record di recensioni positive su Rotten Tomatoes!

Lady Bird, il nuovo film diretto da, ha ottenuto un nuovo record. Secondo la classifica del noto aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film conha ottenuto la miglior valutazione di sempre, grazie alla percentuale perfetta del 100% di critiche positive dopo aver ricevuto 165 recensioni, superando

Lady Bird racconta la storia di una liceale di Sacramento con il sogno di allontanarsi dalla famiglia e dalla sua città natale per andare a studiare a New York.

Scritto e diretto da Greta Gerwig, al suo primo film da regista dopo quella condivisa con Joe Swanberg per Nights and Weekends.

Il cast del film comprende Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet, Beanie Feldstein, Stephanie McKinley Henderson, Lois Smith, Laura Marano, Jordana Rodrigues, John Karna, Odeya Rush, Jake McDornan, Kathryn Newton e Andy Buckley.

Presentata al Telluride Film Festival e al Toronto International Film Festival, la pellicola, uscita negli States il 10 novembre, ha già incassato dieci milioni di dollari. Greta Gerwig nel 2016 ha recitato in Wiener-Dog di Todd Solondz, Jackie di Pablo Larrain e 20th Century Women di Mike Mills.