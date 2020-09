Il Ladro e il Ciabattino, su YouTube la versione italiana del leggendario film animato

Enrico Gamba ha annunciato di aver acquisito i diritti della versione italiana del celeberrimo e tormentato lungometraggio d'animazione Il Ladro e il Ciabattino (The Thief and the Cobbler), diretto dal regista canadese Richard Williams. Il film verrà pubblicato su YouTube e sarà disponibile gratuitamente da sabato 5 settembre.

Il Ladro e il Ciabattino ha vissuto una storia davvero travagliata. La sua produzione si è interrotta più volte e nel 1992 il film venne tolto allo stesso Richard Williams a ridosso della conclusione. Dopo l'uscita del film in una versione censurata nel 1993 e poi nel 1994, Il Ladro e il Ciabattino venne poi adattato in una versione più simile all'originale grazie al lavoro di Garrett Gilchrist e di altri professionisti che avevano lavorato alla pellicola.



The Thief and the Cobbler - The Recobbled Cut venne rivisitato più volte dal 2006 al 2013, con l'aggiunta di materiale recuperato dal lavoro originale e di altri contributi degli animatori che lavorarono al film.

Richard Williams ammise di non aver mai visto The Recobbled Cut ma apprezzò l'impegno delle persone che cercarono di rimettere in sesto il film.

Richard Williams, famoso per aver lavorato come direttore d'animazione per Chi ha incastrato Roger Rabbit?, è scomparso nel 2019. Come lui in precedenza anche altri attori del cast vocale, per i quali il film ha rappresentato il loro ultimo lavoro. Tra questi Vincent Price, Felix Aylmer e Anthony Quayle.

La versione in italiano e senza censure verrà pubblicata sul canale YouTube di Enrico Gamba, che si è occupato di adattamento e doppiaggio. Nel cast vocale italiano Riccardo Ricobello, Alberto Pagnotta, Luna Racini e Chiara Ods.

Su Everyeye trovate uno storyboard di un sequenza tagliata da Chi ha incastrato Roger Rabbit? e il look alternativo di Roger Rabbit e gli altri personaggi in alcuni concept art.