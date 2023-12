Ladri in casa di Keanu Reeves! Hanno rubato un'arma da fuoco

Dopo lo stalker che perseguitava Keanu Reeves, ecco un altro terribile evento: l'attore di John Wick e Matrix è stato derubato da ladri che, coperti da un passamontagna, hanno fatto irruzione in casa sua.

Stando alle fonti, l'unico oggetto prelevato nell'abitazione di Los Angeles coincide con un'arma da fuoco. Il tutto è avvenuto nella sera di mercoledì 6 giugno 2023, come riportato dalle autorità. Queste ultime, infatti, sono intervenute a seguito di una chiamata anonima intorno alle ore 19:00, per poi effettuare la perquisizione; tuttavia, i ladri erano già scappati.

Sei ore dopo, intorno all'una di notte, l'allarme della proprietà è scattato. Stavolta gli agenti hanno trovato diversi uomini con passamontagna grazie alle telecamere di sicurezza. Queste ultime mostravano i criminali raggiungere le finestre, romperle e penetrare all'interno. Al momento la polizia è impegnata nell'analizzare approfonditamente i filmati per ricostruire l'accaduto. Per fortuna, l'attore sta bene e non ha riportato alcuna ferita!

La casa, dalle dimensioni di circa 520 metri quadrati, è composta da due camere da letto e tre bagni, con tanto di cortile, piscina e garage. Non si tratta di un luogo umile, certo, ma rispetto alle abitazioni delle altre celebrità rimane comunque più umile e dall'atmosfera intima. Purtroppo non abbiamo fotografie dell'interno, perché Reeves preferisce mantenere informazioni simili come riservate (soprattutto alla luce dei fan, che, a sua detta, si appostano fuori dalle mura facendolo sentire come un animale in gabbia).

