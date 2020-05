Labyrinth, Scott Derrickson dirigerà il sequel dopo il forfait per Doctor Strange!

Non è andata così male a Scott Derrickson, tutto sommato: dopo aver lasciato nelle mani di Sam Raimi Doctor Strange in the Multiverse of Madness a causa di divergenze con i Marvel Studios, infatti, il regista è stato ora incaricato di prendere le redini dell'atteso sequel di Labyrinth.

Di un possibile secondo capitolo del film cult del 1986 si parlava ormai da anni, con la stesura dello script del sequel di Labyrinth che fu annunciata come cosa praticamente fatta già a fine 2018, quando sembrava che il regista dovesse essere Fede Alvarez.

Da allora solo tanto silenzio, fino alla bomba lanciata da Deadline poco fa: ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà Maggie Levin, che abbiamo già visto all'opera con Into the Dark e My Valentine di Hulu, di cui è stata sceneggiatrice e regista.

La produzione sarà affidata a Lisa Henson della The Jim Henson Company, mentre Brian Henson figurerà come produttore esecutivo. Per quanto riguarda Derrickson, di lui ricordiamo film come The Exorcism of Emily Rose (2005), Ultimatum alla Terra (2008) e, ovviamente, il primo Doctor Strange con Benedict Cumberbatch (2016).

Nessuna notizia invece riguardo il cast: oltre alla possibilità di un ritorno di Jennifer Connelly l'interrogativo più imponente sarà ovviamente quello relativo all'eredità di David Bowie, diventato ormai iconico (come in qualunque cosa abbia fatto nel corso della sua carriera) nei panni del re dei Goblin, Jareth.