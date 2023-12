Labyrinth: Mike Flanagan alla regia del remake del cult fantasy?

I piani per il futuro della saga di Labyrinth sono alquanto, permettete la battuta, 'labirintici', con un nuovo annunciato per la prima volta nel lontano 2017 e negli anni descritto alternativamente sia come sequel che come reboot, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi aggiornamenti dal fronte.

Secondo il noto scooper Daniel Richtman, infatti, il regista Mike Flanagan è in trattative per dirigere un remake di Labyrinth per la casa di produzione TriStar, che detiene i diritti sul cult fantasy di Jim Henson: al momento non è chiaro se si tratti dello stesso progetto sviluppato da Fede Alvarez prima e da Scott Derrickson in tempi più recenti, ma sappiamo che Mike Flanagan ha da poco concluso le riprese de La vita di Chuck, nuovo film basato sulle opere di Stephen King (il terzo della sua carriera dopo Il gioco di Gerald e Doctor Sleep) ed è attualmente a lavoro sulla serie tv La torre nera (sempre basata su Stephen King).

L'originale Labyrinth del 1986 vedeva Jennifer Connolly nei panni di un'adolescente di nome Sarah che entra in uno strano regno fantasy nel tentativo di salvare il suo fratellino da Jareth il Re dei Goblin, interpretato da un indimenticabile David Bowie). Maggie Levin (Into the Dark, My Valentine) venne incaricata di scrivere la sceneggiatura del sequel quando il progetto fu annunciato per la prima volta diverso tempo fa, mentre Brian e Lisa Henson della The Jim Henson Company erano a bordo come produttori.

Restiamo in attesa di ulteriori novità, vi terremo aggiornati.