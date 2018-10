Labyrinth: Fede Alvarez conferma la stesura dello script del sequel

Nel 2017 fu annunciato che la Jim Henson Company stava pianificando un sequel del cult fantasy anni '80 con David Bowie, Labyrinth, e che Fede Alvarez avrebbe lavorato al progetto. Da allora non sono più arrivate notizie, a parte la conferma dell'assenza del personaggio di Bowie e del fatto che si tratterà di un sequel e non di un reboot.

Nel corso di un'intervista di Fandango a Fede Alvarez sul suo ultimo film, presentato in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma, Millennium - Quello che non uccide, Fede Alvarez ha risposto anche su Labyrinth:"In realtà stavo pranzando ieri con Lisa Henson e ci siamo ricollegati a quel progetto. Siamo molto entusiasti, è sostanzialmente una continuazione diretta del primo film molti anni dopo, e non posso dirvi molto di più...ma abbiamo una sceneggiatura e siamo molto eccitati all'idea, quindi vedremo dove andrà. Come sempre, ci vuole tempo e fatica per realizzare questi film ma questo è uno dei progetti di cui sono più entusiasta" ha specificato Alvarez.

Il film a questo punto si farà certamente? Il regista spiega:"Non si sa mai, ora sto finendo il lavoro con questo film, quindi non penso a quello che farò dopo. Ma tutto quello che posso dirti è che ho pranzato con Lisa Henson ieri ed è stato grandioso".

Labyrinth - Dove tutto è possibile è un film del 1986 diretto da Jim Henson e diventato un piccolo cult anni '80, che racconta le avventure della giovane Sarah (Jennifer Connelly), dotata di una fervida immaginazione. Una sera, mentre accudisce il fratellino che non smette di piangere, Sarah invoca il Re dei Goblin (David Bowie) perché venga a prendersi il piccolo. Il Re a quel punto la sfida a percorrere il labirinto per riprendersi ciò che ha perduto. Il film fu uno dei titoli che lanciarono la carriera di Jennifer Connelly, che successivamente divenne una delle star più apprezzate di Hollywood.