Il labirinto del fauno, Guillermo del Toro racconta:'Andò tutto storto'

Guillermo del Toro ha ricordato in questi giorni una delle sue produzioni più acclamate, Il labirinto del fauno, da lui diretto e co-prodotto nel 2006. Il film è ricordato come una delle migliori opere di del Toro e il regista messicano ha rivangato il passato, confessando tutte le difficoltà che affrontò durante la lavorazione.

Il regista è reduce da Nightmare Alley e da alcune importanti dichiarazioni. Secondo del Toro oggi è difficile fare un film per adulti, a causa del sistematico cambiamento del pubblico, ogni decennio. Ma per Il labirinto del fauno i problemi furono altri:"Dopo che Hellboy e Blade II ebbero successo, mi offrirono qualsiasi film di supereroi, che all'epoca iniziavano a prender piede. Ci stavo pensando perché era molto allettante e mi dissi 'Faccio Il labirinto del fauno o un film ad alto budget'?" ha raccontato del Toro.



La scelta è stata facilitata da... un tassista! Un giorno il regista messicano si trovava a Londra e dimenticò su un taxi il suo taccuino con gli appunti nel veicolo. Il tassista lo trovò e glielo restituì. Quel gesto e quell'avvenimento in generale convinsero del Toro a realizzare Il labirinto del fauno.

Una lavorazione per nulla semplice.



"Andò storto tutto quello che poteva andare storto. Anche la troupe era convinta che fossimo dei pazzi, e io un pazzo completo che urlava cose senza senso. Il primo giorno in cui Doug [Jones] si presentò mi dissero 'Cosa ci fa questo americano vestito da fauno in un film ambientato durante il fascismo?'".

Il budget del film era uguale a quello utilizzato negli anni seguenti per La forma dell'acqua (19 milioni di dollari), nonostante le reticenze dei produttori, convinti che non si potesse realizzare il film con meno di 20 milioni. Guillermo del Toro insistette ed ebbe ragione.



