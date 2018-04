La Warnern Bros. ha rilasciato il teaser trailer della commedia Crazy Rich Asians!

Crazy Rich Asians è il prossimo progetto che porterà in campo la Warner Bros. La commedia è diretta Jon M. Chu e si basa sul bestseller scritto da Kevin Kwan. Ora possiamo vedere il teaser trailer, date un'occhiata!

La storia parla di una ragazza di nome Rachel Chu (Constance Wu), nata e cresciuta a New York, che si ritrova ad accompagnare il suo fidanzato, Nick Young (Henry Golding), al matrimonio del suo migliore amico, che si tiene a Singapore. E' la prima volta in Asia per la ragazza e la cosa la entusiasma moltissimo, tuttavia è nervosa per l'incontro con la famiglia di Nick il quale, in verità, le ha nascosto diversi dettagli non del tutto trascurabili sulla sua vita.

Infatti non solo lui è il rampollo di una delle famiglie più ricche del paese, ma anche uno degli scapoli più ambiti e lei, essendo la sua ragazza, diventa un vero e proprio bersaglio per chiunque abbia intenzione di arrivare al cuore del ricco ereditiere.. Poi come se non bastasse, anche la madre di lui non approva la relazione del figlio.

Nel cast di Crazy Rich Asians: Constance Wu (Fresh Off the Boat), Gemma Chan, Lisa Lu, Ken Jeong, Michelle Yeoh, Henry Golding, Sonoya Mizuno, Chris Pang, Jimmy O. Yang, Ronny Chieng, Remi Hii e Nico Santos (Superstore).

Crazy Rich Asians è stato girato a Singapore e uscirà nelle sale statunitensi il 17 agosto 2018.