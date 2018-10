La Warner procede con il live-action di Attack on Titan, Andy Muschietti alla regia

Attack on Titan (L'attacco dei Giganti in italiano) è uno dei manga (scritto e disegnato da Hajime Isayama) più amati degli ultimi tempi, capace di generare numerosi fan e diventare, in poco tempo, un vero e proprio cult.

Dopo tutti gli adattamenti originali di Attack on Titan, la Warner Bros. Pictures si è definita interessata a proporre una versione live-action statunitense del manga, accaparrandosene i diritti di sfruttamento cinematografico. Ora Variety conferma che lo studio sta procedendo con quest'adattamento USA del famoso manga.

Il sito ha confermato che la Warner ha affidato la regia dell'adattamento a Andy Muschietti, regista dell'acclamato IT uscito lo scorso anno. Non è chiaro quando Muschietti si metterà al lavoro sul film ma visto che le riprese di It - Chapter II sono ufficialmente concluse, è quasi sicuro che Attack on Titan sarà il suo prossimo progetto e che dunque la produzione potrebbe partire, verosimilmente, già il prossimo anno.

La produzione del progetto è affidata a Masi Oka, David Heyman e Barbara Muschietti. Il manga originale è ambientato in un futuro post-apocalittico dove appaiono improvvisamente degli enormi giganti che, senza apparente motivo, divorano le persone. I superstiti vivono in delle città circondate da mura difensive. Attack on Titan è incentrato, in particolare, sul giovane Eren Jaeger, sua sorella Mikasa ed il loro amico Armin Arlet, le cui vite vengono sconvolte quando un gigante distrugge la loro città e uccide la loro mamma.

Al momento Warner non ha fissato alcuna data di uscita.