La Warner potrebbe distribuire la director's cut di Justice League... di Joss Whedon

Con tutti i dettagli su Justice League che trapelano in rete in queste settimane, è chiaro che la versione che abbiamo visto al cinema non è quella ideata e girata da

Infatti, dopo che la Warner Bros. Pictures ha scartato la sceneggiatura scritta da Will Beall, Snyder e Chris Terrio hanno scritto una sceneggiatura, approvata dallo studio, e realizzata dal regista. Secondo i report, però, dopo le critiche ricevute da Batman v Superman: Dawn of Justice, la Warner ha deciso di rimodellare il progetto, tagliando molto del materiale firmato da Snyder e portare un po' più di ottimismo nell'Universo Cinematografico DC Comics, in primis riscrivendo e quasi retconizzando il personaggio di Superman per renderlo molto più solare ed eroico di quanto descritto nei film precedenti.

Questo lavoro è toccato a Joss Whedon, chiamato sei mesi prima dell'uscita fissata per lo scorso novembre, che ha riscritto, rigirato e rimontato buona parte della pellicola. Il risultato non è stato soddisfacente per pubblico e critica, ed il botteghino ne ha risentito.

Da allora sono partite petizioni su petizioni per vedere una director's cut di Snyder, ma secondo le voci di corridoio sarebbe incompleta, senza gli effetti visivi completati e, dunque, troppo costosa da realizzare per la Warner. Ora un nuovo rumor - non confermato - vorrebbe la Warner Bros. Pictures intenzionata, comunque, a distribuire in home video una director's cut ma della versione diretta da Whedon. Vale a dire integrata con sequenze tagliate che non hanno trovato spazio nelle due ore cinematografiche.

Per ora resta solo una voce di corridoio, ma è stata tutt'altro che presa bene dal popolo di internet.