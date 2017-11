La Warner Bros. voleva un recasting di Iris West in Flashpoint

Anche se, ufficialmente, il film dedicato a- che, ormai, sappiamo sarà Flashpoint - non è ancora stato annunciato né ha una data di uscita fissata, sembra sia una priorità assoluta ai vertici della Warner Bros. Pictures.

Ma in attesa di scoprire di più, incluso il regista (dopo addirittura due abbandoni nei mesi precedenti), ecco spuntare un nuovo report. Secondo questi nuovi dettagli, la Warner Bros. Pictures stava seriamente considerando l'idea di 'licenziare' Kiersey Clemons, scelta per interpretare il personaggio di Iris West, storica fiamma di Barry Allen/Flash nel fumetto. L'attrice è stata inclusa in Justice League ai tempi della gestione di Rick Famuyiwa: fu lui, infatti, a scritturare la Clemons nei panni della West.

Quando Famuyiwa ha abbandonato il progetto, la Warner ha deciso di 'licenziare' l'attrice e partire con un recast. Secondo i report, gli addetti agli effetti visivi hanno lavorato duramente per sostituire la Clemons nella scena prevista in Justice League con un'altra donna 'digitale'. Successivamente, la sequenza è stata tagliata direttamente da Joss Whedon.

A quanto pare, la Warner aveva seriamente intenzione di licenziare la Clemons ma dopo che la sua scena nei panni di Iris West è trapelata in rete, a quanto pare lo studio ha deciso di tenerla a bordo del progetto ed evitare ulteriori 'polemiche'.