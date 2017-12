La Warner Bros. ha testato una versione più dark di Justice League, nuova clip

I problemi dietro le quinte di Justice League, definitodagli addetti ai lavori, ormai sono chiari a tutti. Nonostante ciò, potrebbe volerci tempo prima di scoprire tutti i dettagli.

In buona parte li svela Kevin Smith, che già aveva rivelato qualche sequenza tagliata con il personaggio di Darkseid. Durante il suo programma Fatman on Batman, una persona ha confermato di aver partecipato ad un test screening di Justice League molti mesi fa ed aver visto una versione molto più dark e differente del film uscito al cinema.

Confermate le sequenze con Darkseid, che lo avrebbero collegato direttamente ad un Justice League 2, cosi come numerose sequenze con i personaggi di Flash, Cyborg ed Aquaman che avrebbero approfondito i personaggi (a quanto pare molte di queste ambientate ad Atlantide). Erano presenti anche vari riferimenti agli eventi di L'Uomo D'Acciaio e Batman v Superman, inclusa la sequenza "Knightmare" e l'inclusione del The Codex nella resurrezione di Superman; in quest'altra versione, Batman si sentiva colpevole dei suoi giorni da vigilante - in primis per uccidere i criminali e, poi, per aver combattuto l'Uomo d'Acciaio - gettandosi addirittura in una missione suicida alla fine, pensando di doversi sacrificare per farsi perdonare di esser stato un assassino e aver provato ad uccidere Superman.

Inoltre molti personaggi sono stati completamente tagliati come Iris West, Lex Luthor e Deathstroke.

A quanto pare la Warner avrebbe testato più versioni del film. Quella uscita al cinema sarebbe quella che avrebbe ottenuto più consensi tra il pubblico campione; sfortunatamente, però, non sempre quello che il pubblico campione dei test screening (spesso formato addirittura da fan accaniti dei personaggi) pensa di una pellicola 'si sposa' con quello che il pubblico generalista finirà per pensare del film all'uscita.



Intanto la Warner ha diffuso una clip dal film, che trovate all'interno della notizia.