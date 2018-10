La Warner Bros. rimuove la data di uscita di Six Billion Dollar Man

Il nuovo film con Mark Wahlberg, The Six Billion Dollar Man, è stato 'eliminato' dal calendario delle uscite della Warner Bros. Pictures. La sua release era stata fissata per il 31 maggio 2020.

Non è chiaro, al momento, se la Warner deciderà di fissare una nuova data di uscita per il progetto nei prossimi mesi oppure se lo studio cancellerà totalmente il progetto.

Un progetto, quello di The Six Billion Dollar Man, in cantiere da vent'anni, con i progressi più recenti che risalgono al 2014, quando la Weinstein Company annunciò la pre-produzione del film con Mark Wahlberg nel ruolo del protagonista e il regista sodale di quest'ultimo, Peter Berg, saldamente al comando della regia.



Tuttavia poco tempo dopo Berg lasciò il progetto nelle mani di Damian Szifron, consegnandogli l'opportunità di debuttare come co-autore e regista in un progetto nordamericano. Nel dicembre 2017 i diritti del film passano dalla Weinstein Company alla Warner Bros., in seguito allo scandalo sessuale in cui rimane il produttore Harvey Weinstein. Successivamente anche Szifron ha annunciato di aver abbandonato il progetto, e la Warner non l'ha più rimpiazzato.



L'uomo da sei milioni di dollari è una serie tv ispirata al romanzo Cyborg di Martin Caidin, e andata in onda grazie alla ABC dal 1974 al 1978.