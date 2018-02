La Warner Bros. rallenta lo sviluppo del film su Batgirl: uscirà tra qualche anno

Anche se, stando ai rumor, la pellicola dedicata a Batgirl è una priorità per la, non arriverà sul grande schermo prima di qualche anno. E non per via dell'abbandono di Joss Whedon , sia chiaro.

Stando a The Wrap, la Warner Bros. Pictures starebbe rallentando lo sviluppo della pellicola dedicata a Batgirl. A quanto svela il sito, lo studio non ha intenzione di far uscire il film immediatamente ma tra più di qualche anno ed è per questo che un rimpiazzo non verrà annunciato nei prossimi mesi. The Wrap afferma che, anche se Joss Whedon fosse rimasto a bordo, la Warner non avrebbe dato via libera ufficiale al progetto se non tra qualche anno.

Il sito specula che la pellicola non uscirà prima di The Batman, il film stand-alone dedicato all'Uomo Pipistrello con la regia di Matt Reeves. La Warner Bros., afferma The Wrap, "ha sempre avuto l'intenzione di sviluppare prima i membri centrali della Justice League... prima di procedere con potenziali spin-off su personaggi secondari".

Chiaramente - precisiamo - questi sono soltanto dei rumor, per ora, e vi terremo aggiornati per ogni novità a riguardo.

Solo giovedì scorso, il film perdeva il suo regista. "Batgirl è un progetto cosi eccitante" aveva dichiarato Joss Whedon al The Hollywood Reporter "La Warner e la DC sono collaboratori di grosso supporto, ma ci sono voluti dei mesi per capire che non avevo una storia. Ringrazio Geoff Johns e Toby Emmerich e tutti coloro che sono stati cosi accoglienti quando sono arrivato, e cosi comprensivi quando io... c'è un'altra parola per dire 'fallito'?".