La Warner Bros. presenta il boxset Nolan Collection, disponibile dal 18 dicembre

- Se avete in mente di fare un regalo di Natale a tema cinematografico, dal 18 dicembre arriva i boxset Nolan Collection 4k Ultra HDTM che conterrà queste pellicole:disponibili anche singolarmente.

Sette acclamati titoli diretti da Christopher Nolan saranno disponibili per la prima volta in 4K Ultra HD a Natale, distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia. I titoli rilasciati saranno Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, The Prestige, Inception, Interstellar e Dunkirk, ciascun titolo verrà editato in un’edizione 3 Dischi che include: il film in 4k Ultra HDTM, il film in Blu-rayTM e un disco Blu-rayTM con i Contenuti Speciali. I fan del regista potranno, inoltre, acquistare l’esclusivo ed imperdibile cofanetto da 21 dischi: la Nolan Collection 4k Ultra HDTM.

I sette titoli, solo in versione singola, saranno disponibili in 4K HDR anche per l’acquisto e il noleggio in digitale su iTunes.

La tecnologia 4K include una serie di caratteristiche come l’High Dynamic Range (HDR) e uno spettro di colori più ampio. Queste innovazioni permetteranno allo spettatore di vivere gli effetti cinematografici così come sono stati ideati dal regista, offrendo dei colori più luminosi e vividi per un’esperienza di home entertainment mai vista prima.

Nolan stesso afferma: “Il 4K Ultra HD con la tecnologia HDR è un incredibile formato per l’home video che permette una visione fedele alla versione cinematografica. Lo spettro di colori si avvicina tantissimo ai colori del film ed abbiamo anche ripristinato l’audio della versione cinematografica in occasione di quest’uscita. Se non è stato possibile guardare di nuovo questi film al cinema, questa è l’alternativa migliore che si può avere in casa propria”.



SINOSSI

Batman Begins

L’affermato regista Christopher Nolan esplora le origini del leggendario Cavaliere Oscuro. A seguito della morte dei suoi genitori, il disilluso erede Bruce Wayne (Christian Bale) viaggia per il mondo in cerca dei mezzi per combattere l’ingiustizia e far tremare coloro che seminano la paura. Con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Alfred (Michael Caine), del detective Jim Gordon (Gary Oldman) e del suo alleato Lucius Fox (Morgan Freeman),Wayne torna a Gotham City per vestire i panni del suo alter ego: Batman, un cavaliere mascherato che usa la forza, l’intelligenza e un arsenale di sofisticate armi tecnologiche per combattere contro le forze del male che minacciano la città.

Il Cavaliere Oscuro

Seguito di Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro vede ancora una volta lavorare insieme il regista Christopher Nolan e la star Christian Bale, che riprende il ruolo di Bruce Wayne/Batman. Con l'aiuto del tenente Jim Gordon (Gary Oldman) e del nuovo Procuratore Distrettuale, Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman vuole debellare per sempre il crimine organizzato di Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma presto i tre diventano le vittime di un pericoloso malvivente, il Joker (il premio Oscar® Heath Ledger), che getta Gotham nell'anarchia e fa sì che il Cavaliere Oscuro si trovi molto vicino ad oltrepassare il confine tra l'essere un eroe e l'essere un semplice giustiziere della notte. Nel cast anche Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes), ed i due premi Oscar® Michael Caine (Alfred) e Morgan Freeman (Lucius Fox).

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

Sono passati otto anni da quando Batman è scomparso nella notte, trasformandosi, nel medesimo istante, da eroe a fuggiasco. Incolpatosi della morte del D.A. Harvey Dent, il Cavaliere Oscuro ha sacrificato tutto ciò che lui ed il commissario Gordon speravano fosse un bene superiore. Per una volta la menzogna ha funzionato, visto che l'attività criminale di Gotham City era stata schiacciata sotto il peso dell'Atto Anticrimine Dent. Tutto cambia con l'arrivo di uno scaltro gatto ladro con dei piani misteriosi. Molto più pericolosa è l'emergenza costituita da Bane, un terrorista mascherato, i cui piani spietati costringono Bruce a ritornare dall'esilio autoimpostosi. Ma sebbene torni ad indossare cappuccio e mantello, Batman potrebbe non essere sufficiente per fermare Bane. Oltre a Christian Bale, nel cast anche Michael Caine, Gary Oldman, Anne Hathaway, Tom Hardy, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt and Morgan Freeman.

The Prestige

C’è un segreto per cui sareste disposti ad uccidere? In questo thriller elettrizzante e ricco di tensione, diretto dal regista Christopher Nolan (Batman Begins, Memento), Hugh Jackman e Christian Bale sono due illusionisti che, nell’accanito tentativo di superarsi a vicenda, finiscono per affondare in una serie di inganni mortali. Scarlett Johansson interpreta la parte di un’assistente di scena che si rivela una pedina e, al tempo stesso, una giocatrice attiva nel loro duello. Il resto del cast è altrettanto brillante (e include Michael Caine e David Bowie). La storia è ingegnosa. La resa dei conti sorprendente. Una volta che avrete visto The Prestige non vedrete l’ora di rivederlo. Guardatelo con attenzione.

Inception

Christopher Nolan dirige un’avventura fantascientifica che si snoda nel mondo dei sogni. L’abilità di Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) nell’estrarre preziosi segreti dal subconscio delle persone lo ha reso un professionista nel mondo dello spionaggio industriale… ma anche un ricercato. Ora, se riuscissero a portare a termine un’inception, impiantando un’idea invece di rubarne una, Cobb e la sua squadra porterebbero a compimento il crimine perfetto. Ma nessuna pianificazione potrebbe preparali ad affrontare un pericoloso nemico che sembra anticipare ogni loro mossa. Un nemico che solo Cobb avrebbe potuto aspettarsi. Nel cast anche il Premio Oscar® Marion Cotillard, Tom Hardy e Joseph Gordon-Levitt.

Interstellar

Dal regista Christopher Nolan (Inception, la trilogia de Il Cavaliere Oscuro) il racconto della più importante missione nella storia dell’umanità mai intrapresa da un team di esploratori. Il premio Oscar® Matthew McConaughey interpreta l’agricoltore, ex pilota, Cooper, che è costretto ad abbandonare la sua famiglia e ad intraprendere un viaggio al di là della galassia, per scoprire se il genere umano possa avere un futuro tra le stelle. Con il premio Oscar® Anne Hathaway e la candidata all’Oscar® Jessica Chastain.

Dunkirk

Centinaia di migliaia di truppe britanniche ed alleate sono intrappolate sulla spiaggia con le spalle rivolte verso il mare mentre il nemico si stringe intorno a loro. Gli Spitfire della RAF combattono in cielo aperto sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da militari e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo una piccola parte del proprio esercito. Nel cast, tra gli altri, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy e Harry Styles.



INFORMAZIONI TECNICHE

Batman Begins

Durata: 139 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

Il Cavaliere Oscuro IMAX® prologo.

Tankman Begins: la caricatura di Batman Begins.

Batman – Inizia il viaggio: ideazione e sviluppo del film e scelta dell’attore interprete di Batman.

Mente e corpo: Christian Bale che si trasforma in Batman.

Gotham City sorge: assisti alla creazione di Gotham City, della Bat-caverna, del castello dei Wayne e di altri luoghi.

Cappuccio e mantello: la realizzazione della nuova Batsuit.

Batman – The Tumbler: la reinvenzione della Batmobile.

Il sentiero della scoperta: un’occhiata alla prima settimana di riprese nei paesaggi aspri e remoti d’Islanda.

Salvare Gotham City: la creazione dei modellini, gli effetti e la computer grafica per la scena dell’inseguimento della monorotaia.

Genesi del Pipistrello: un’occhiata alle origini del Cavaliere Oscuro che hanno influenzato il film.

Riflessioni sulla scrittura di Batman Begins con David S. Goyer.

Digital Batman: gli effetti che potrebbero esserti sfuggiti.

Gli stuntman.

Theatrical Trailer.

Il Cavaliere Oscuro

Durata: 152 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

Gotham uncovered: la creazione di una scena – Il regista Christopher Nolan e il suo team creativo svelano dettagli incredibili relativi alla realizzazione del film, compresa la preparazione degli stunt, le riprese in IMAX®, il nuovo look di Batman, la Batpod... e altro ancora!

Batman e la tecnologia – Gli incredibili gadget e i dispositivi.

Batman smascherato: la psicologia de Il Cavaliere Oscuro – Viaggio nella psiche di Bruce Wayne e nel mondo di Batman attraverso la psicoterapia.

Per le strade di Gotham – 6 episodi dal Gotham Cable’s Premier News Program.

Le gallerie: le carte di Joker, il progetto grafico, il poster, le foto di scena, trailer e spot TV.

Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

Durata: 164 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

BATMOBILE - Scopri le cinque Batmobile tutte insieme per la prima volta nella storia. Scopri i dettagli dell’arma più impressionante dell’arsenale di Batman, come è nata e come si è evoluta questa meraviglia tecnologica diventata un’icona culturale.

LA FINE DELLA TRILOGIA - Un approfondimento su come il regista Christopher Nolan e il suo team produttivo hanno reso Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno la conclusione epica della leggenda de Il Cavaliere Oscuro.

The Prestige

Durata: 130 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 2.4:1

Contenuti speciali:

Destrezza di mani: note del regista di The Prestige, Christopher Nolan – 5 Dietro le Quinte.

The Art of the Prestige – Galleria Fotografica: Foto di Produzione, Costumi e Scenografia, Foto dei Dietro le Quinte, Poster.

Trailer.

Interstellar

Durata: 169 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

Plotting an Interstellar Journey – Progettare un viaggio interstellare.

Shooting in Iceland: Miller’s Planet/Mann’s Planet – Creazione di due mondi completamente diversi in un solo paese.

Celestial Landmarks – Effetti speciali danno l’illusione di un vero viaggio spaziale.

Miniatures in Space – Scopri i modelli su larga scala utilizzati nel film.

E tanto altro!

Inception

Durata: 147 minuti ca.

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

The Inception of Inception – Christopher Nolan dà Forma alle Sue Inusuali Idee per il Film.

The Japanese Castle: The Dream is Collapsing – Creare e Distruggere i Set del Castello.

Constructing Paradoxical Architecture – Progettare la Scala Verso il Nulla.

The Freight Train – Costruire il Treno Espresso che Sfreccia per le Strade della Città.

E tanto altro!

Dunkirk

Dischi: 3

Video: 2160p Ultra High Definition 16x9 2.4:1

Contenuti speciali:

Creation: Revisiting The Miracle.

Creation: Dunkerque.

Creation: Expanding the Frame.

Creation: The In-Camera Approach.

Land: Rebuilding the Mole.

Land: The Army On the Beach.

Land: Uniform Approach.

Air: Taking to the Air.

Air: Inside the Cockpit.

Sea: Assembling the Naval Fleet.

Sea: Launching the Moonstone.

Sea: Taking to the Sea.

Sea: Sinking the Ships.

Sea: The Little Ships.

Conclusion: Turning Up the Tension.

Conclusion: The Dunkirk Spirit."