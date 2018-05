La Warner Bros. porta, per la prima volta, 4 cult in Blu-Ray

"La Warner Bros. Entertainment Italia riporta sul mercato dell'home video 4 cult per la prima volta in Blu-ray, su DVD-Store.it. Date un'occhiata ai titoli che propongono."

"Il gigante di ferro, Un mondo perfetto, Oltre il giardino e Ore 10: calma piatta: 4 film amati dalla critica e dal pubblico che potranno ora essere apprezzati ancora di più grazie all'alta definizione del Blu-ray.

Il gigante di ferro e Un mondo perfetto saranno disponibili a partire dal 25 maggio; Oltre il giardino e Ore 10: calma piatta saranno invece disponibili dall'11 luglio.

Info tecniche.



IL GIGANTE DI FERRO

Film d'animazione diretto da Brad Bird, per la prima volta in Blu-ray a 50 anni dall'uscita del libro L'uomo di Ferro a cui è ispirato.

Video: 1080p High Definition 16:9 2.35:1

Audio: DTS -HD Master Audio: Inglese 5.1, Italiano 5.1

Sottotitoli: Italiano



UN MONDO PERFETTO

Clint Eastwood dirige e recita in questo film drammatico campione di incassi, al fianco di Kevin Costner e Laura Dern.

Video: 1080p High Definition 16:9 2.40:1

Audio: DTS -HD Master Audio: Inglese 5.1, Italiano 2.0

Sottotitoli: Italiano



OLTRE IL GIARDINO

Peter Sellers e Shirley MacLaine sono i protagonisti di questo film presentato al festival di Cannes 1980 ed ispirato al romanzo Presenze di Jerzy Kosinski, anche autore della sceneggiatura.

Video: 1080p High Definition 1:78 FF

Audio: DTS -HD Master Audio (Dual Mono): Inglese, Italiano

Sottotitoli: Italiano



ORE 10: CALMA PIATTA

Nicole Kidman è la protagonista di questo thriller tratto dal romanzo Punto Morto di Charles Williams.

Video: 1080p High Definition 16:9 2.40:1

Audio: DTS -HD Master Audio: Inglese 2.0, Italiano 2.0

Sottotitoli: Italiano"