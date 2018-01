La Warner Bros. Pictures ufficializza la data di uscita di Shazam!

Come rumoreggiato da tempo ormai, il film dedicato al personaggio su Shazam! sarà uno dei cinefumetti di casaad arrivare nel 2019. Laha confermato che il film debutterà il 5 aprile 2019 in USA, anche nei cinema

Il giovane Asher Angel sarà il protagonista della pellicola mentre toccherà a Zachary Levi (Thor: The Dark World, il serial Chuck) dare vita al supereroe. Mark Strong (Kingsman - Il cerchio d'oro) interpreterà il villain della pellicola, il Dottor Sivana.

Altri membri del cast includono Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Ian Chen e Jovan Armand. Il regista di horror di culto come Annabelle: Creation e Lights Out - Terrore nel buio David F. Sandberg dirigerà la pellicola per la New Line Cinema, con la produzione affidata a Peter Safran. La sceneggiatura del cinefumetto della DC Entertainment è stata scritta da Henry Gayden e Darren Lemke.

Inizialmente nel film era prevista anche la partecipazione di Dwayne 'The Rock' Johnson nei panni dell'antieroe Black Adam; successivamente la produzione ha deciso di escluderlo e di sviluppare una pellicola stand-alone totalmente dedicata al suo personaggio.

Il personaggio di Shazam è stato creato da C. C. Beck e Bill Parker nel 1939 ed è apparso per la prima volta in Whiz Comics #2 della Fawcett Comics. Ogni volta che il giovanissimo Billy Batson pronuncia la parola 'Shazam!', si trasforma nel "mortale più potente di tutti i tempi" ed ottiene dei poteri incredibili.