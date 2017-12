La Warner Bros. Pictures supera i 5 miliardi al botteghino mondiale

Dopo la Walt Disney Pictures , anche laha annunciato di aver ufficialmente superato la soglia dei 5 miliardi al botteghino mondiale quest'anno; è la seconda volta, nella storia, che lo studio ha raggiunto questo traguardo.

La Warner, negli ultimi 9 anni, ha superato la soglia dei 4 miliardi al botteghino per otto volte, il che è un record per l'industria cinematografica.

Un altro record per lo studio in questo 2017 ormai quasi giungo al termine, è l'aver avuto ben cinque titoli ad aver incassato più di 500 milioni di dollari nel mondo. Stiamo parlando di Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts, la Wonder Woman diretta da Patty Jenkins, l'acclamato Dunkirk di Christopher Nolan, It di Andres Muschietti e la Justice League di Zack Snyder/Joss Whedon.

Lo studio ha anche avuto tre pellicole che hanno superato la soglia dei 250 milioni nel mondo: The LEGO Batman - Il Film, Annabelle 2: Creation e Blade Runner 2049.

"Siamo felici di aver superato questo traguardo alla fine di un fantastico anno da record" ha spiegato Sue Kroll "Superare la soglia dei 5 miliardi in un solo anno può essere possibile soltanto con l'incredibile livello di duro lavoro di tutte le divisioni cinematografiche, cosi come il fantastico contributo dei tanti filmaker talentuosi e gli attori con cui siamo stati fortunati a collaborare. Congratulazioni a tutti quelli con cui condividiamo questo successo".