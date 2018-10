La Warner Bros augura buon compleanno a Ryan Reynolds a tema Lanterna Verde

Dopo gli auguri di Hugh Jackman, arrivano anche quelli da chi non ti aspetti per il compleanno di Ryan Reynolds, ovvero dalla Warner Bros con cui ha lavorato all’epoca di Lanterna Verde.

L’ironia sul bistrattato cinecomic del 2011 non ha mai accennato a fermarsi, tanto che ieri è stata rilanciata dalla stessa casa di produzione che ha augurato buon compleanno all’attore utilizzando il celebre motto dell’eroe della DC Comics: “In brightest day, in blackest night, you won't want to ignore our party invite. Happy Birthday, Ryan Reynolds”.

Il disgusto di Reynolds su Lanterna Verde è cosa nota a tutti, tanto da essere stata citata in entrambi i film di Deadpool con protagonista l’attore; in una delle scene post-credit addirittura, Deadpool viaggia indietro nel tempo per uccidere un ignaro Reynolds che tiene tra le mani la sceneggiatura di Lanterna Verde.

È comunque piacevole vedere che dopo tutti questi anni sia Reynolds che la Warner mantengono inalterato il loro inconfondibile senso dell’umorismo su questo progetto che si rivelò disastroso. In calce trovate il post della Warner con gli auguri a Reynolds.

Vi ricordiamo che Deadpool 2 è ormai disponibile da circa una settimana in home-video, Blu-ray e 4K Ultra HD, nella sua Versione Super Dotata, che significa contenuti speciali bonus, bloopers e scene tagliate dal film con protagonisti anche Josh Brolin e Zazie Beetz.

Deadpool, Cable e Domino ritorneranno comunque nell'atteso X-Force scritto e diretto da Drew Goddard (Quella casa nel bosco, Daredevil). Quest’ultimo è stato accolto positivamente per la sua ultima fatica dietro la macchina da presa, 7 Sconosciuti a El Royale, presentato anche alla 13ª Festa del cinema di Roma; su queste pagine trovate il nuovo trailer italiano del film in arrivo a novembre nelle sale.