La Warner annuncia lo spin-off in live-action di Scooby-Doo: Daphne And Velma

Sicuramente, questo non ve lo aspettavate. Mentre la divisione cinematografica dellasta realizzando un nuovo film animato su Scooby-Doo , la divisione home video ha annunciato uno spin-off in live-action titolato

La Warner Bros. Television Group, insieme alla Blue Ribbon Content, ha iniziato la produzione di Daphne And Velma, un nuovo film in live-action che re-immagina le origini delle due protagoniste e membri della Mystery Inc.: Daphne Blake e Velma Dinkley.

Ashley Tisdale e Jennifer Tisdale della Blondie Girl Productions produrranno l'adattamento, le cui riprese sono in corso ad Atlanta, e che uscirà nel 2018 grazie alla Warner Home Entertainment. Ma non aspettatevi un film vietato ai minori ideato da un James Gunn, quanto una nuova versione adolescenziale incentrata sulle due protagoniste.

"Blondie Girl si impegna a raccontare delle storie dalla prospettiva femminile e siamo eccitate all'idea di dare a Daphne e Velma la loro storia" spiegano le Tisdale "E' fantastico poter collaborare con Warner e Blue Ribbon per introdurre queste donne intelligenti, carismatiche e senza paura a delle nuove generazioni".

Nel film, ambientato prima che le due si uniscano a Scooby-Doo, Daphne e Velma sono entrambe delle adolescenti che risolvono i misteri ma che... non si conoscono di persona. Quando Daphne si trasferisce nella stessa scuola di Velma, le due dovranno indagare su un mistero del liceo: gli studenti spariscono improvvisamente per tornare, successivamente, come sorta di zombie!

Sarah Jeffrey e Sarah Gilman interpreteranno, rispettivamente, Daphne e Velma. Il film è diretto da Suzi Yoonessi da uno script firmato da Kyle Mack & Caitlin Meares.