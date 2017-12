La Walt Disney Pictures vicina ad ingaggiare il regista de La Sirenetta

Come ormai saprete, laha in cantiere anche un film in live-action dedicato a La Sirenetta. E ora, secondo le ultime indiscrezioni, sembra proprio che il progetto sia una priorità assoluta per la Disney.

Secondo il sito Deadline, il regista Rob Marshall non solo sarebbe il candidato numero uno della Disney per la regia ma, a quanto pare, delle trattative tra lo studio ed il filmaker sarebbero iniziate, con Marshall pronto a prendere una decisione entro le festività Natalizie.

Marshall ha debuttato alla regia con il candidato agli Oscar Chicago, per poi dirigere il quarto episodio della saga sui Pirati dei Caraibi proprio per la Disney; lo studio e il filmaker hanno, successivamente, collaborato al musical Into the Woods. Più recentemente, la Disney e Marshall hanno terminato la loro terza collaborazione: Mary Poppins Returns. Nel film, in uscita a Natale 2018, Emily Blunt interpreterà la protagonista, ma nel cast vedremo anche Lin-Manuel Miranda che, insieme ad Alan Menken, collaborerà alla colonna sonora della pellicola.

La Sirenetta non ha ancora una data di uscita fissata dallo studio. La Casa di Topolino ha già in cantiere ulteriori film in live-action ispirati ai grandi classici d'animazione dello studio, tra i quali Peter Pan, La Spada nella Roccia e Cruella.