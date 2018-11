La Walt Disney anticipa la data di uscita di Frozen 2

Grazie ad un report di Variety è giunta la notizia sullo slittamento dell’uscita dell’atteso sequel del fortunato lungometraggio d’animazione dei Walt Disney Animation Studios. Originariamente previsto per l’arrivo in sala a partire dal 27 novembre 2019, la Casa di Topolino ha anticipato di qualche giorno la data, fissandola al 22 novembre.

Diretto da Chris Buck e Jennifer Lee, il 53° classico Disney è approdato sul grande schermo nel 2013, divenendo nel corso dei mesi il film di animazione di maggiore incasso in tutto il globo, raggiungendo la cifra stimata intorno ad 1 miliardo e 276 milioni di dollari, denaro che va a compensare abbondantemente i 150 milioni investiti per la sua realizzazione.

I protagonisti della storia, Elsa, Anna, Olaf e Kristoff, sono diventati da subito amati sia dal piccolo che dal grande pubblico e tra merchandising, apparizioni in videogiochi come Kingdom Hearts III, rappresentazioni teatrali, la realizzazione di un corto e via dicendo, non c’è ad oggi posto al mondo in cui non si conoscano questi personaggi o in cui non sia stata ascoltata almeno una volta la canzone premio Oscar Let It Go, cantata in originale da Idina Menzel.

Non sono molti i dettagli svelati a proposito del seguito di Frozen, sappiamo per certo però che verranno introdotte nuove figure nell’arco narrativo del sequel, due delle quali verranno doppiate da Sterling K. Brown ed Evan Rachel Wood. La star Kristen Bell, doppiatrice di Anna, ha di recente parlato di ciò che gli spettatori dovranno attendersi per il futuro:

“Vedrete nuovi personaggi e saprete dalla mia prospettiva ciò che ho fatto con Jen, la sceneggiatrice, quello che ha fatto con me piuttosto, è stata così collaborativa con il primo. Ci siamo incontrate quando stava scrivendo il secondo e mi ha detto: ‘Hai dato una mano nel creare questo personaggio. Cosa pensi che dovrebbe essere la sua prossima tappa? Quale il suo prossimo ostacolo, la successiva epifania. Cos’hai passato che ti rende simile a lei?’. Le ho detto parecchie cose che ho personalmente vissuto e perché pensavo che avrebbero funzionato con ciò che penso Anna avrebbe sentito e lei l’ha riportato nello script”.

Inoltre, stando ad altre voci di corridoio di cui vi abbiamo parlato nell’estate appena trascorsa, si vocifera che la protagonista Elsa vivrà un interesse sentimentale verso un personaggio femminile. Notizia questa non confermata dalla regista Jennifer Lee, la quale si è mostrata elusiva sull’argomento nel corso di un’intervista con l’Huffington Post.