La vedova Winchester: Helen Mirren nel trailer italiano dell'horror

Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano de), nuovo horror con protagonista

Scritto da Tom Vaughan e dai fratelli Michael e Peter Spierig (Predestination, Saw: Legacy) e diretto da questi ultimi due, il film è ispirato alla costruzione di un imponente edificio situato a San José, progettato da Sarah Winchester e per la cui realizzazione furono necessari 38 anni. Il film sarà distribuito nelle sale americane il 2 febbraio 2018 e nel cast, oltre alla Mirren, troviamo anche Sarah Snook e Jason Clarke.

Contemporaneamente a quello italiano, CBS Films ha diffuso in streaming anche un nuovo trailer ufficiale della pellicola, che nelle sale statunitensi arriverà il 2 febbraio prossimo. In quelle italiane è attesa per il 14 febbraio successivo.

Sinossi: in un fazzoletto di terra isolato, situato a 50 miglia da San Francisco, giace la casa stregata più celebre al mondo. Costruita da Sarah Winchester, ereditiera della fortuna dei Winchester, è una casa immensa. Realizzata con un lavoro serrata di 24 ore al giorno/7 giorni a settimana per decenni, contiene centinaia di stanze. Agli stranieri appare come un mostruoso monumento della pazzia di una donna disturbata. Ma Sarah non l’ha costruita per se stessa, per i suoi nipoti o per il brillante dottor Eric Price. Ha costruito una prigione, un manicomio per centinaia di fantasmi in cerca di vendetta e il più pericoloso tra loro ha un conto in sospeso proprio con i Winchester.