La Universal Pictures sta sviluppando un film sul salvataggio dei calciatori nella caverna

Il salvataggio dei ragazzini, i piccoli calciatori che sono caduti nella caverna tailandese con il loro allenatore e tirati miracolosamente fuori da una fine orribile, diventerà un film per Universal.

In molti si sono già accaparrati i diritti per raccontare la storia ma pare che questo della Universal Pictures sia il progetto più concreto, in fase effettiva di realizzazione. Lo studio ha infatti "comprato" le storie delle principali persone coinvolte nella sfiorata tragedia tra cui alcuni dei sommozzatori inviati per il salvataggio dei ragazzi, il Dr, Richard Harris e il Dr. Craig Challen, come pure i dodici sopravvissuti e il loro allenatore, Aekkaphol Chantawong.

Per adesso il film non ha ancora un titolo ma seguirà la vicenda dei ragazzi, che sono sopravvissuti a diciotto terrificanti giorni al buio e con il costante terrore di non sapere se le cose sarebbero andate per il meglio, alla fine, oppure no.

Michael De Luca e Dana Brunetti produrranno la pellicola e hanno detto sul progetto:

"Come molti che hanno assistito allo svolgersi degli eventi della missione di salvataggio all'inizio di quest'anno, siamo rimasti colpiti dagli sforzi eroici dei subacquei e sollevati quando sono stati in grado di portare in salvo l'intera squadra di calcio e il loro allenatore. Siamo entusiasti dell'opportunità di raccontare questa straordinaria storia con Universal."

Non appena avremo ulteriori informazioni al riguardo vi metteremo al corrente.