La Universal Pictures rilascia il nuovo trailer italiano di Maria Maddalena

Da alcuni minuti è stato caricato sul canale YouTube della casa di produzione e distribuzione cinematografica il secondo trailer in lingua italiana del film incentrato sulla figura biblica di Maria Maddalena , interpretata da. Le musiche sono state curate dal compianto compositore, scomparso alcuni giorni fa.

Maria Maddalena è un ritratto autentico e umano di una delle più enigmatiche e incomprese figure spirituali della storia. Il film biblico racconta la storia di Maria (Rooney Mara), una giovane donna in cerca di una nuova vita. Forzata dalla società gerarchica del suo tempo, Maria sfida la sua famiglia per unirsi ad un nuovo movimento sociale guidato dal carismatico Gesù di Nazareth (Joaquin Phoenix). Trova presto un posto per sé nel movimento e nel cuore di un viaggio che la porterà a Gerusalemme.

Diretto dal regista australiano Garth Davis, autore della pellicola Lion – La strada verso casa con Dev Patel, il film è stato sceneggiato da Helen Edmundson e Philippa Goslett (La ragazza del punk innamorato). La colonna sonora è stata curata da Hildur Guðnadóttir e dal compositore Jóhann Jóhannsson venuto a mancare tragicamente alcuni giorni fa. Greig Fraser (Rogue One: A Star Wars Story) è il direttore della fotografia, mentre Fiona Crombie (Macbeth) ha curato il reparto scenografico del film.

Nel cast artistico troviamo Joaquin Phoenix nel ruolo di Gesù e Rooney Mara in quello di Maria Maddalena.

Il lungometraggio sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Universal Pictures a partire dal 15 marzo.