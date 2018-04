La Universal ha creato un video fantastico per il 25° anniversario di Jurassic Park!

Universal ha condiviso un divertente filmato dei fan di Jurassic Park, realizzato per celebrare il 25° anniversario dall’uscita del primo film. Il quinto film del franchise, Jurassic World: Il regno distrutto, uscirà nei cinema il 22 giugno, e il ritorno al parco non sarà privo di pericoli.

Questo montaggio ripercorre i momenti più belli del film ed è un ricordo indimenticabile per tutti gli appassionati.

In previsione dell’uscita di Jurassic World: Il regno distrutto, una serie di interessanti informazioni sul franchise hanno iniziato a girare su Internet, incluse quelle che riguardano il possibile taglio del personaggio di Ian Malcolm nel montaggio finale, o quelle riguardanti la fine originaria prevista per il signor Arnold (Samuel L. Jackson).

I fan si sono divertiti in modo incredibile a ricreare alcune delle scene più memorabili del film. In mezzo ad un'ampia varietà di paesaggi, luoghi e ambientazioni, il montaggio del filmato Universal unisce le scene iconiche del film di Spielberg, e le clip originali casalinghe.

Il venticinquesimo anniversario di Jurassic Park non è solo un omaggio a un film che ha ispirato i registi, ma un omaggio a ciò che è rimasto e che è resistito del parco. I dinosauri del mondo di Jurassic Park torneranno a giugno. Il compito di Bayona, al comando del sequel, potrebbe essere più facile di quello che fu quello di Trevorrow, con Jeff Goldblum di nuovo a bordo del progetto (escludendo possibili tagli…), e personaggi come Owen e Claire, già consolidati nell’immaginario del pubblico.

Non è irragionevole chiedersi se Jurassic World: Il regno distrutto sarà all'altezza. Mentre è troppo presto per prevedere quale sarà il risultato finale, Trevorrow e Bayona sembrano determinati a raccogliere fino in fondo l’eredità del franchise di Steven Spielberg.