La Teoria del Tutto: Eddie Redmayne si esprime sulla scomparsa del grande Stephen Hawking

Eddie Redmayne, che neha interpretato il personaggio di Stephen Hawking, ha reso omaggio alla scomparsa del grande astrofisico, morto all'età di 76 anni.

La star di Hollywood Eddie Redmayne, che ha vinto il premio Oscar proprio per il suo ritratto di Hawking nel film del 2014 "La Teoria del Tutto", lo ha definito uno "stupefacente scienziato" e "l'uomo più divertente" che abbia mai incontrato.

Hawking, noto per aver spiegato il Big Bang e i buchi neri nel suo libro "A Brief History of Time" (Breve Storia del Tempo), è morto all'età di 76 anni, mercoledì mattina, e a darne conferma è stata la famiglia.

Nonostante abbia ricevuto, a soli 21 anni, la diagnosi di SLA (sclerosi laterale amiotrofica), una malattia neurodegenerativa che ha compromesso le sue funzioni motorie e che lo ha costretto su una sedia a rotelle per quasi tutta la vita - rendendolo, nel tempo, anche dipendente da un sistema vocale computerizzato per comunicare - ha continuato a lavorare come professore di matematica, e, alla fine ha ottenuto anche il ruolo di direttore della ricerca presso il Centro di cosmologia teoretica dell'Università di Cambridge.

Secondo The Telegraph, Redmayne, che ha incontrato Hawking mentre si preparava per il suo ruolo da Oscar, ha dichiarato sulla scomparsa dello scienziato: "Abbiamo perso una mente veramente bella, uno scienziato sorprendente e l'uomo più divertente che abbia mai avuto il piacere di incontrare. Il mio amore e i miei pensieri vanno alla sua straordinaria famiglia."

Redmayne aveva anche precedentemente affermato che l'incontro con Hawking è stato "uno dei grandi momenti della [sua] vita".

"Quando Stephen ha visto il film, stavo facendo le prove e non potevo vederlo; poi, quando è entrato gli ho detto: 'hey Stephen sono molto nervoso, ma per favore fammi sapere cosa ne pensi' " E lo scienziato ha risposto:

Ti farò sapere cosa penso, se va bene oppure no.'"

Fortunatamente, Hawking è stato "molto carino" dopo aver visto il film.

In un post sulla sua pagina Facebook, lo scienziato ha anche elogiato l'attore:

"Credo che Eddie Redmayne mi abbia interpretato molto bene ne La Teoria del Tutto. Ha passato del tempo con i malati di SLA per poter essere il più possibile autentico. A volte pensavo di essere davvero io."

Poi ha proseguito:

"Vedere il film mi ha dato l'opportunità di riflettere sulla mia vita, anche se sono gravemente disabile, ho avuto successo nel mio lavoro scientifico, ho viaggiato molto e sono stato in Antartide e nell'Isola di Pasqua, in un sottomarino e in un volo a gravità zero. Un giorno spero di andare nello spazio. Ho avuto il privilegio di acquisire una certa comprensione del modo in cui l'universo opera attraverso il mio lavoro, ma sarebbe un universo vuoto senza le persone che amo".

Un grande uomo, un'immensa perdita.