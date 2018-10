La star di Shazam! 'ruba' il parcheggio a quella di Deadpool e lo posta via social!

Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong)."

Entrambi gli attori sono decisamente burloni e simpatici, chissà cosa risponderà Reynolds? Shazam! arriva al cinema ad aprile 2019 e questa è la sinossi ufficiale: "Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson ( Angel ), questo avviene urlando una sola parola - SHAZAM! - questo ragazzino orfano di 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam (Levi), per gentile concessione di un antico mago.

"Bah, non farmi portare via l'auto, ho dovuto affrontare gigantesca emergenza e questo era l'unico posto dove parcheggiare. Ah, e ho lasciato una gigantesca emergenza anche nel tuo bagno. Forse ti servirà un po' di Febreeze, o forse dovrai proprio darle fuoco."

A volte anche le star amano scherzare, soprattutto se sono protagoniste di film che non si prendono troppo sul serio. È accaduto recentemente a Zachary Levi , protagonista di Shazam!, che ha trollato Ryan Reynolds postando la cosa via social.

