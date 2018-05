La splendida Gal Gadot si è rifatta il look e ha i baffi: vi ricorda qualcuno?

La bellissima amazzone di Temyscira, interpretata dalla giunonica Gal Gadot, si è mostrata via social con beh, sì, un bel paio di baffi! Capito il riferimento? Date un'occhiata al post dell'attrice!

In realtà non sappiamo per certo cosa significhi nello specifico il post di Gal Gadot, ma supponiamo che possa essere una sorta di "in bocca al lupo" per la sua co-star di Justice League, Henry Cavill che, proprio con i baffi, sarà al cinema in Mission: Impossible - Fallout a partire dal 28 luglio prossimo (USA).

Quel che è certo, è che a Gadot sta benissimo anche con i baffi. Nel post social che ha "regalato" a tutti noi, allietandoci di certo la giornata, si legge la caption: "Un giorno senza sorriso è un giorno perso", citazione di Charlie Chaplin.

E con il sorriso della bella israeliana, di certo anche noi avremo modo di incurvare le labbra, vedendola in questa veste un po' giocosa.

Justice League è al momento disponibile in home video e in digitale.

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."