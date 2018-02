La Sony Pictures ha acquistato i diritti del romanzo The Great Alone di Kristin Hannah

La casa di distribuzione e produzione statunitense avrebbe acquistato i diritti per l’adattamento cinematografico dell’imminente ultimo romanzo, scritto dalla pluripremiata. Il libro è sviluppato sullo stesso filone di, conosciuto in Italia con il titolo de

La storia seguirà le vicende di una famiglia intenta a trasferirsi in Alaska, al fine di escludersi da ogni forma di contatto esterno, in un disperato tentativo di trovare un po’ di pace, serenità e libertà. Quando, tuttavia, cala l’oscurità dell’inverno, lì fuori, in mezzo alla natura, non ci sarà nessuno disposto ad aiutarli al di fuori di loro stessi. Così come con L’usignolo l’autrice aveva illustrato l’indomito coraggio di due donne della resistenza francese durante la Seconda Guerra Mondiale, The Great Alone si concentrerà sulla fiera indipendenza delle donne in circostanze estremamente difficili, momenti contro cui lottare ogni giorno per sopravvivere.

L’ultima fatica letteraria di Kristin Hannah verrà pubblicata nella giornata di domani.

La trasposizione cinematografica di The Great Alone sarà prodotta da Elizabeth Cantillon (Zona d'ombra - Una scomoda verità) della Cantillon Company e da Laura Quicksilver (What Women Want - Quello che le donne vogliono), entrambe già in partnership con la scrittrice per L’usignolo. TriStar Pictures svilupperà il lungometraggio.