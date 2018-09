La Sony Pictures acquista i diritti di distribuzione di Ruben Brandt, Collector

Sony Pictures ha acquistato i diritti di distribuzione del film d'animazione per adulti Ruben Brandt, Collector, recentemente presentato in anteprima ai festival del cinema di Locarno e di Sarajevo.

Il film è stato scritto e diretto da Milorad Kristic, il cui precedente cortometraggio My Baby Left Me ha vinto l'Orso d'oro al miglior corto durante la scorsa edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Berlino.

Ruben Brandt, Collector racconta la vicenda dello psicoterapeuta che dà il titolo al film. Qui sotto la sinossi ufficiale:

"Il protagonista è costretto a rubare 13 dipinti di fama mondiale da diversi musei e collezioni private per interrompere la sua straziante sofferenza scaturita da terribili incubi, frutto di alcuni misteriosi problemi d'infanzia. Accompagnato da quattro suoi pazienti, lui e la sua banda di ladri organizzeranno rapine al Louvre, al Tate, agli Uffizi, all'Hermitage e al MoMA. Viene da se che "The Collector" diventa rapidamente il criminale più ricercato al mondo, con gangster e cacciatori di teste pronti ad inseguirlo mentre la ricompensa per la sua cattura continua a salire, avvicinandosi ai cento milioni di dollari. Un cartello di compagnie assicurative affida a Mike Kowalski, detective privato e principale esperto di furti d'arte, di risolvere il caso ..."

Ruben Brandt, Collector vede protagonisti Ivan Kamarás, Gabriella Hámori e Zalán Makranczi. Sony Pictures Classics lancerà il film verso la fine del 2019 per permettere al progetto di rientrare nella corsa agli Oscar.