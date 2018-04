La Sony fissa le date d'uscita di Greyhound e del nuovo The Grudge

La Sony ha finalmente fissato le date d’uscita di due film molto attesi per il 2019: si tratta del nuovo film con Tom Hanks e dell’ennesimo capitolo della saga horror di derivazione nipponica.

Greyhound, scritto dallo stesso Hanks, esordirà nelle sale il 5 aprile 2019, nello stesso giorno della pellicola del DC Extended Universe, Shazam! con Zachary Levi, mentre il nuovo Grudge non arriverà prima del 16 agosto 2019.

Progetto originale sceneggiato da Tom Hanks – che figurerà anche come attore - Greyhound si concentrerà su un comandante navale che viene messo a capo di una nuova nave da guerra, la Greyhound. Qui, sarà costretto ad affrontare sia il fuoco nemico che i conflitti interni che sorgeranno nel suo equipaggio. Tom Hanks produrrà la pellicola con la sua Playtone Productions, insieme alla Get Low di Aaron Schneider.

Per quanto riguarda The Grudge, i dettagli finora noti non sono moltissimi, ma lo studio spera di poter rilanciare il franchise horror iniziato nel 2004 con il primo remake di della saga giapponese Ju-on: The Grudge, e con allora protagonista Sarah Michelle Gellar. La storia raccontava di una maledizione alimentata dalla rabbia che fa sì che le vittime vengano spietatamente cacciate e uccise da entità spettrali. Il film ha guadagnato 187 milioni di dollari in tutto il mondo, a partire da un budget di soli 10 milioni.

Nel cast del nuovo The Grudge - prodotto da Sam Raimi - al momento figurano soltanto John Cho e Lin Shaye, nota per la sua partecipazione a saghe horror quali Insidious e Ouija.